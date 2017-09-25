Ученим вдалося розкрити таємниці будівництва пірамід Стародавнього Єгипту
Група археологів за допомогою стародавнього папірусу розкрила таємницю будівництва пірамід.
Учені знають всі способи, які використовували стародавні єгиптяни, щоб перевозити багатотонні кам'яні блоки з півдня на північ країни до місця будівництва великих пірамід Гізи.
Про це повідомив в інтерв'ю арабській газеті «Аш-Шарк аль-Аусат» знаменитий єгипетський вчений-археолог і колишній глава Міністерства у справах старожитностей Єгипту Захі Хавас, передає РІА Новости.
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Напередодні газета Daily Mail опублікувала статтю, в якій стверджується, що група археологів за допомогою стародавнього папірусу розкрила таємницю будівництва пірамід. Повідомляється, що у документі детально викладено спосіб, який єгиптяни використовували понад 4600 років тому для доставки важких гранітних й вапнякових блоків на великі відстані (понад 800 кілометрів: з Асуана на півдні Єгипту в Гізу для будівництва великої піраміди Хеопса). У папірусі, зокрема, розповідається, що для транспортування застосовувалися спеціальні будівельні водні канали.
За словами Хаваса, у цьому «відкритті» немає нічого нового.
«Транспортування здійснювалося зі спеціального порту в місці розробки каменю в Асуані на дерев'яних човнах, які рухалися по Нілу, а потім за будівельним каналах аж до спеціально влаштованого порту поруч з пірамідами», - сказав він.
Знаменитий на весь світ археологічний комплекс пірамід Гізи розташований на західному березі річки Ніл під Каїром. Комплексу понад 4,5 тис. років, він складається з трьох великих пірамід: Хеопса, Хефрена і Мікеріна.