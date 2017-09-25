Ученим вдалося розкрити таємниці будівництва пірамід Стародавнього Єгипту

Учені знають всі способи, які використовували стародавні єгиптяни, щоб перевозити багатотонні кам'яні блоки з півдня на північ країни до місця будівництва великих пірамід Гізи.

Про це повідомив в інтерв'ю арабській газеті «Аш-Шарк аль-Аусат» знаменитий єгипетський вчений-археолог і колишній глава Міністерства у справах старожитностей Єгипту Захі Хавас, передає РІА Новости.

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Напередодні газета Daily Mail опублікувала статтю, в якій стверджується, що група археологів за допомогою стародавнього папірусу розкрила таємницю будівництва пірамід. Повідомляється, що у документі детально викладено спосіб, який єгиптяни використовували понад 4600 років тому для доставки важких гранітних й вапнякових блоків на великі відстані (понад 800 кілометрів: з Асуана на півдні Єгипту в Гізу для будівництва великої піраміди Хеопса). У папірусі, зокрема, розповідається, що для транспортування застосовувалися спеціальні будівельні водні канали.

За словами Хаваса, у цьому «відкритті» немає нічого нового.

«Транспортування здійснювалося зі спеціального порту в місці розробки каменю в Асуані на дерев'яних човнах, які рухалися по Нілу, а потім за будівельним каналах аж до спеціально влаштованого порту поруч з пірамідами», - сказав він.

Знаменитий на весь світ археологічний комплекс пірамід Гізи розташований на західному березі річки Ніл під Каїром. Комплексу понад 4,5 тис. років, він складається з трьох великих пірамід: Хеопса, Хефрена і Мікеріна.