У Китаї представили перший в світі смартфон із терабайтом вбудованої пам'яті

Новинка компанії Smartisan отримала безрамковий дизайн і виріз у верхній частині екрану.

Бренд Smartisan представив флагманський смартфон R1, який отримав накопичувач UFS 2.1 з рекордним обсягом в 1 теребайт.

Покупцям також будуть пропонуватися версії з 64 і 128 Гбайт флеш-пам'яті, пише "Новое время".

Пристрій оснащений 6,17-дюймовим дисплеєм із співвідношенням сторін 18,7: 9 і роздільною здатністю 2242 × 1080 пікселів. Екран прикритий захисним склом Gorilla Glass 3. Новинка компанії отримала безрамковий дизайн і виріз у верхній частині екрану. Але цей виріз нагадує не iPhone X, а Essential Phone. При цьому співвідношення площі екрану до корпусу становить лише 84%.

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Основна подвійна камера включає основний 12-мегапіксельний модуль Sony IMX363 з технологією швидкого фокусування Dual Pixel і оптичною стабілізацією. Другий модуль 20-мегапіксельний. Фронтальна камера на 24 мегапікселів.

Процесор Qualcomm Snapdragon 845 працює в парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішньої пам'яті може бути 64 або 128 ГБ, а також 1 ТБ в максимальній конфігурації. Сканер відбитків пальців знаходиться під логотипом Smartisan. Апарат працює на власній операційній системі Smartisan OS 6.

R1 підтримує Bluetooth 5.0, двохдіапазонний Wi-Fi, NFC + eSE і має порт USB-C. Він також підтримує подвійну SIM-карту. Smartisan R1 входить в дуже короткий список пристроїв, які підтримують швидку зарядку Quick Charge 4+. При цьому смартфон позбавлений звичного аудіороз'єму.

Smartisan R1 доступний для покупки на офіційному сайті китайського виробника, а також на JD.com. Вартість гаджета починається від $549 за версію з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Топова версія, з терабайтом вбудованої пам'яті і 8 ГБ "оперативки" обійдеться майже в $1400.