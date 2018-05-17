Вбивця флагманів: компанія OnePlus представила новий смартфон з "чубчиком" (відео)

Новий флагман буде доступний у трьох кольорах: матовий чорний, глянсовий чорний і білий.

Компанія OnePlus провела презентацію, на якій представила свій новий флагман OnePlus 6.

Задня панель пристрою виконана зі скла, крім того, на ній розташувався сканер відбитків пальців, LED-спалах і подвійна камера, повідомляє Androidinsider.

На передній панелі є так званий "чубчик" - виріз у верхній частині дисплея - і невелике "підборіддя".

Відео Youtube-канал One Plus

Новий флагман буде доступний у трьох кольорах: матовий чорний, глянсовий чорний і білий. У матовій версії задня панель виконана не з металу, а з обробленого скла.

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Основні характеристики OnePlus 6

OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовим Optic-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2280 пікселів і співвідношенням сторін 19:9, процесором Snapdragon 845, 6 або 8 Гб оперативної і 64, 128, 256 Гб внутрішньої пам'яті з можливістю використання SD-карти. Смартфон отримав акумулятор ємністю 3300 мAг з можливістю швидкої зарядки.

Камера OnePlus 6

Основна камера в новому флагмані від OnePlus подвійна (16 Мп Sony IMX519 з апертурою 1,7 і 20 Мп Sony IMX 376K). Камера OnePlus 6 оснащена як оптичною, так і програмною стабілізацією, розмір пікселів основного 16-мегапіксельного модуля склав 1,22 мкм.

Є підтримка сповільненої зйомки в HD при 480 кадрах в секунду і в FHD при 240 кадрах в секунду.

Фронтальна камера тут на 16 Мп (Sony IMX 371) з електронною стабілізацією і апертурою f/2,0.

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Додаткові можливості

Серед інших особливостей відзначимо розблокування по обличчю за 0,4 секунди, захист від бризок, порт Type-C 2.0, наявність 3,5-мм роз'єму під навушники.

Є також NFC, Bluetooth 5.0 і підтримка двох nano-SIM-карт. Смартфон працює під управлінням Android 8.1 з фірмовою оболонкою OxygenOS 5.1.

Ціна OnePlus 6

Версія з 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті - 529 доларів;

8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ флеш-пам'яті - 579 доларів;

топова версія з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті - 629 доларів.

Продажі смартфона стартують вже 22 травня. Версія в білому кольорі буде лімітованою, її продажі стартують 5 червня.

Як повідомляв УНІАН, попередній флагман компанії OnePlus 5T увійшов у топ-15 кращих смартфонів 2017 року.