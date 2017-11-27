Названі найкращі смартфони 2017 року

Видання TechRadar склало рейтинг смартфонів, що з'явилися на ринку в 2017 році. Топ-15 гаджетів опублікований на сайті журналу.

Перше і друге місця зайняли новинки південнокорейської корпорації Samsung — Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus. Експерти оцінили якість камер гаджетів, швидкодію і дизайн. У трійку також увійшли пристрій Google Pixel 2 «за найкращу камеру на ринку і видатний дисплей».

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Продукція компанії Apple сенсаційно не увійшла в список лідерів. iPhone X, який обіймає четверту сходинку, журналісти розкритикували за «неймовірну дорожнечу», віддавши належне «блискучому екрану і потужній начинці» смартфона. iPhone 8 Plus зайняв і зовсім дев'ятий рядок рейтингу, в ньому експерти відзначили «бездротову зарядку, потужну батарею, застарілий дизайн і дорожнечу».

Також у рейтинг увійшли Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11, iPhone 8, Honor 9.