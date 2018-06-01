Canon офіційно припиняє продаж своєї останньої плівкової фотокамери

Але прямий конкурент Canon - компанія Nikon, як і раніше, продає дві плівкові камери: F6 і FM10.

Компанія Canon оголосила про те, що офіційно припиняє продаж моделі EOS-1v, своєї останньої плівкової фотокамери.

Виробництво професійної моделі EOS-1v, представленої в 2000 році, було фактично зупинено ще в 2010, пише НВ з посиланням на The Verge.

Техобслуговування фотоапаратів триватиме аж до 31-го жовтня 2025 року. Проте, фірма залишає за собою право відмовити в ремонті після 31 жовтня 2020, якщо потрібних комплектуючих не опиниться в наявності.

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Професійна 35-мм SLR, EOS-1v представила п'яте покоління професійних SLR від Canon, а дизайн її корпусу став основою для майбутніх камер компанії, включаючи EOS-1D. У 2000 році камера стала найшвидшою серед плівкових камер з рухомим дзеркалом. Досягнення було побито в 2007 році цифровою "дзеркалкою" Nikon D3.

Цікаво, що веб-сайт Canon передає новину досить недбало: "Велике вам спасибі за вашу постійну прихильність продуктам Canon. До речі, ми, нарешті, вирішили закінчити продаж плівкової рефлекторної камери EOS - 1v з одним об'єктивом".

The Verge підкреслює, що, хоча Canon більше не продає ніяких плівкових камер, це не говорить про смерть плівки як технології. Принаймні, Nikon, як і раніше, продає дві плівкові камери: F6 і FM10.