Росія визнала, що не може колонізувати Місяць

Про це він розповів в інтерв'ю Російській газеті, яку цитує "Новое время".

"Місяць, наприклад, нам поки що недоступний. Щоб досягти поверхні Місяця екіпажем у три людини, потрібна ракета вантажопідйомністю не менше 130-150 тонн на нижню орбіту. На жаль, таких носіїв сьогодні немає. А ті носії, які є, не дозволяють цього зробити", - визнав Він.

Топ-менеджер російської космічної корпорації розповів, що росіяни зараз створюють ракети вантажопідйомністю 20 тонн на нижній орбіті і планують дійти до 25 тонн. Однак для польоту на Місяць потрібно досягти показника близько 75 тонн на навколоземній орбіті, а для повернення космонавтів на Землю - вдвічі більше.

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Він додав, що у Росії немає чіткої стратегії розвитку космічної галузі, а про польоти космонавтів на Марс можна буде говорити не раніше, ніж за десять років.

"На жаль, програмне забезпечення й апаратура, якою ми користуємося, виробляються поза Росією або з компонентів, які ми виробляємо спільно з кимось", - так визнав він залежність від закордонних поставок.