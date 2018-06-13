Найкраща гра про динозаврів: трейлер і огляд Jurassic Evolution World (відео)

В основі ігрового процесу лежить створення вашого власного парку розваг.

Напередодні відбувся реліз геймплейного трейлера очікуваної гри Jurassic Evolution World.

Розробники гри Jurassic Evolution World вклали душу в кожен камінчик, кожен листочок і всіх динозаврів. Це видно, це відчувається, це можна почути. Від того і грати хочеться. Про це пише "Мегаобзор".

Геймплей

В основі ігрового процесу лежить створення вашого власного парку розваг. Потрібно будувати загони, вольєри та інші споруди для утримання ваших «вихованців», розвивати свої розваги і залучати аудиторію. Це досить багатогранний процес, який залежить від маси параметрів і вимагає від вас підвищеної уваги — потрібно стежити за трьома напрямками розвитку свого підприємства. Активно розвивайте науковий напрямок, щоб ваші динозаври були більш цікаві, витрачайте кошти на розвиток розважальної складової і не забувайте про безпеку. Тільки так можна буде реалізувати дійсно успішний парк, хоча навіть при самому чіткому контролі форс-мажори теж трапляються. Без цього ніяк, та й гра швидше дозволяє вам отримувати задоволення від вирішення цих проблем.

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У грі про розведення динозаврів найважливішим елементом є...динозаври. Це логічно, тому що розробники явно просиділи не один місяць з картинками з енциклопедій. Чи може брали в штат вченого, який би вказував які елементи правильні, а які не дуже. Наші вихованці рухаються, п'ють воду з озера, бігають і живуть своїм життям. Як і повинні жити тварини в зоопарку. Правда, це динозаври, а не якісь там козулі, так що відчуття від побаченого зовсім інші. Виглядають динозаври жваво, реально, красиво, хочеться наближати камеру і тільки на них і дивитися.

Графіка

Картинка в грі чудова, особливо якщо грати на максимальних або ультра налаштуваннях графіки. Пейзажі зачаровують, вода виглядає як справжня і відображає хмари з сонцем. Про живність я вже сказав, вона виглядає навіть крутіше, ніж у якихось фільмах. Увагу до якості графіки помітно буквально на кожному кроці — дерева, трава та інша рослинність колишеться на вітрі, споруди не нагадують бездушні коробки.