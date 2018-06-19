Японський зонд за три роки дістався до астероїда-"пельменя"

Астероїд Рюгу може нести в собі інформацію про склад протосонячної туманності.

Космічний апарат «Хаябуса-2» зняв обертання астероїда Рюгу і деталі його поверхні. Спостереження показали, що поверхня астероїда покрита кратерами, а напрямок його обертання навколо своєї осі відрізняється від напрямку обертання більшості планет в Сонячній системі.

Про це повідомляється на сайті Японського аерокосмічного агентства. У Twitter астрономи не без іронії заявили, що астероїд нагадує пельмень "данго", і його слід класифікувати, виходячи саме з цього.

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Як передає N+1, основним завданням міжпланетної місії «Хаябуса-2» є доставка грунту з поверхні астероїда 162173 Ryugu, який належить до астероїдів класу С і рухається по витягнутій орбіті між Землею і Марсом. Вважається, що астероїди такого класу найбільш поширені в Сонячній системі і можуть нести в собі інформацію про склад протосонячної туманності. Апарат був запущений в космос 3 грудня 2014 року, а на початку червня станція почала фазу підльоту до астероїда і прибуття до астероїда заплановано на 27 червня. Починаючи з липня почнеться активна фаза місії, яка триватиме приблизно півтора року. Протягом цього часу апарат буде досліджувати Рюгу з орбіти, спустить на його поверхню дослідницький модуль, а також візьме пробу ґрунту, після чого станція відправиться назад до Землі, і скине капсулу з речовиною астероїда в грудні 2020 року.

13 червня станція отримала нові фотографії Рюгу, на яких стала помітна його форма, а 14-15 червня зробила серію з 52 кадрів, з яких вчені змонтували анімацію обертання астероїда. Знімки були отримані навігаційною камерою ONC-T (Optical Navigation Camera - Telescopic), відстань до Рюгу у ході зйомки змінювалося від 700 до 650 кілометрів.

Виявилося, що Рюгу має кутасту форму, а його поверхня вкрита западинами або кратерами. Крім того, вісь обертання астероїда майже перпендикулярна до площини екліптики, а напрямок його обертання має ретроградний характер, як і передбачалося раніше. Це означає, що напрям його обертання протилежно напрямку обертання більшості планет і Сонця в нашій системі (крім Венери й Урана, які теж обертаються не «в ту сторону). Період обертання астероїда оцінюється в 7,6 годин. Ця інформація дуже важлива для розуміння властивостей астероїда і його подальшого вивчення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно над Африкою вибухнув двометровий астероїд.