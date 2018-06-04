Над Африкою вибухнув двометровий астероїд (відео)

Астероїд виявили за допомогою автоматизованих телескопів Catalina Sky Survey, коли він ще перебував за орбітою Місяця.

У понеділок, 4 червня співробітники Лабораторії реактивного руху NАSА виявили новий астероїд на орбіті Землі.

Фахівцям вдалося зняти на відео входження астероїда в атмосферу землі над Африкою. Явище можна було побачити вранці 2 червня, передає ТСН.

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Двометрове космічне тіло розірвало на дрібні частинки під час входження в атмосферу Землі. Астероїд 2018 LA повністю згорів у небі, не досягнувши землі.

"Відкриття астероїда 2018 LA стало третім випадком, коли астероїд був виявлений на траєкторії удару", - заявив фахівець центру навколоземних досліджень об'єктів Пол Чодас.

Небесне тіло виявили за допомогою автоматизованих телескопів Catalina Sky Survey, коли він ще перебував за орбітою Місяця.

Інформацію стосовно його орбіти обробили алгоритмами Scout у центрі планетарної оборони NАSА і передали іншим астрономам для повторної перевірки. Завдяки цьому вчені змогли обчислити точну траєкторію руху 2018 LA і встановити приблизний час і місце падіння - південно-східна Африка.