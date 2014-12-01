Капіталізація Apple перевищила 700 мільярдів доларів
12:26, 01 грудня 2014Наука та IT
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Капіталізація Apple перевищила 700 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 60%.
Apple залишається найдорожчою компанією світу
Про це йдеться в останньому випуску новин Apple.
Також стало відомо, що Apple на третину підніме ціни на програмне забезпечення для Росії в App Store і Mac App Store.
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Система iOS 8 встановлена вже на 60% пристроїв Apple, на другому місці розташовується iOS 7 з 35%, більш старі версії в сумі набирають менше 5%.
Apple Watch потрапив у рейтинг найкращих винаходів року за версією журналу Time.
Детальніший відеоогляд новин Apple можна подивитися нижче.
Новини Apple №52 Акції Apple, iOS 8 встановлена на 60% пристроїв і багато іншого
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