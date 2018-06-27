Індія готується добувати на Місяці рідкісне ядерне паливо, яке коштує трильйони доларів

Індійський місяцехід вже цього року почне пошуки покладів Гелію-3 на півдні супутника.

Індійська космічна програма готує висадку туди, де жодна країна ще не була – на південний бік Місяця. І коли вона туди дістанеться, почнеться дослідження можливості добувати на супутнику Землі безвідходного ядерного палива, яке коштує трильйони доларів. Про це пише Bloomberg.

В жовтні індійський відповідник NASA запустить місяцехід для дослідження цілини на поверхні Місяця. Апарат буде аналізувати зразки ґрунту, шукаючи сліди води і Гелію-3. На Землі цей ізотоп дуже рідкісний, але на природному супутнику нашої планети його стільки, що теоретично його видобування могло б забезпечити всі країни енергією на 250 років.

«Країни, здатні привезти цей ресурс з Місяця на Землю, будуть диктувати процес. І я не хочу бути серед них, я хочу очолити їх», - сказав голова Індійської організації дослідження космосу (ISRO) Кайласавадіву Сіван.

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Видання зазначає, що місія зміцнить позиції Індії серед країн, які здійснюють польоти на Місяць, Марс і інші космічні об’єкти задля наукової, комерційної чи військової вигоди. Уряди США, Китаю, Індії, Японії і Росії змагаються з приватними компаніями Ілона Маска, Джефа Безоса і Річарда Бренсона у запуску супутників, роботів, астронавтів і навіть туристів у космос.

Запуск місяцехода – це лише перший крок масштабної програми ISRO, яка передбачає також виведення космічної станції на орбіту і відправку індійських астронавтів на Місяць. Втім, Нью-Делі поки не визначив точні часові рамки всіх етапів. Китай – єдина країна, яка відправляла апарати на Місяць з початку тисячоліття. Його апарат «Чан’е» висадився на місячній поверхі в 2013 році.