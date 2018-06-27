Twitter ускладнить процедуру реєстрації у сервісі

Такі заходи соцмережа запровадить, щоб обмежити платформу від спаму і спамерських та пошукових роботів.

Twitter вимагатиме обов'язкове підтвердження реєстрації нових акаунтів через e-mail й телефонні номери.

"Це важлива зміна для захисту від людей, які намагаються скористатися нашою відкритістю", - йдеться в блозі компанії.

Такі заходи соцмережа запровадить, щоб обмежити платформу від спаму і спамерських та пошукових роботів.

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Лише в травні технічні фахівці мікроблогу щотижня блокували близько 10 мільйонів фейкових користувачів.

Нововведення почне діяти до кінця року.

Раніше соціальна мережаInstagram оголосила про запуск сервісу для перегляду довгих відео, який отримав назву IGTV. Користувачі зможуть завантажувати відео тривалістю до години. Експерти вважають, що відтепер Instagram кине серйозний виклик YouTube.