У WhatsApp ввели можливість створення каналів
00:14, 01 липня 2018Наука та IT
184 0
У компанії вирішили, що нова функція буде корисною для користувачів, які хочуть отримувати важливу інформацію.
Ілюстрація REUTERS
Розробники WhatsApp розповіли в корпоративному блозі про нові функції, які з'явилися в месенджері останнім часом.
Читайте такожУ роботі месенджера Whatsapp стався масштабний збій
Крім інших оновлень, в месенджері тепер можна створювати публічні групи, в яких писати повідомлення може тільки адміністратор. Таким чином влаштовані канали в месенджері Telegram.
У компанії вирішили, що нова функція буде корисною для користувачів, які хочуть отримувати важливу інформацію.
«Ми ввели нові налаштування, щоб у адміністраторів були більш зручні інструменти для подібних випадків», - говориться в блозі компанії.
Для активації цієї можливості необхідно зайти в налаштування групи і у вкладці Send Messages (Надіслати повідомлення) вибрати позначку Only Admins (Тільки адміністратори).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter