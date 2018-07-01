Користувачі повідомили про перебої в роботі Telegram

Відзначається, що 45% користувачів не можуть отримувати або відправляти повідомлення, у 43% були проблеми з підключенням до сервера, а 11% не могли увійти в свій аккаунт.

Користувачі Telegram по всьому світу зіткнулися з перебоями в роботі месенджера, випливає з даних порталу Downdetector.

Збій в роботі месенджера був зафіксований 1 липня о 2.00 за київським часом. Telegram був недоступний або працював некоректно в Росії, Італії, Великобританії, Нідерландах і Франції. Також з перебоями зіткнулися користувачі з декількох американських штатів.

Відзначається, що 45% користувачів не можуть отримувати або відправляти повідомлення, у 43% були проблеми з підключенням до сервера, а 11% не могли увійти в свій аккаунт.

У середу, 27 липня, також надходила інформація про перебої в роботі месенджера. Тоді проблеми виникли у користувачів США, Ірану, Росії, Ізраїлю, Італії, Бельгії, Франції й інших країн Європи.