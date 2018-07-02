Астрономам вперше вдалося сфотографувати народження планети

Дослідники зареєстрували планету, яка формується, біля молодої карликової зірки PDS 70.

Астрономи Європейської південної обсерваторії вперше зафіксували народження позасонячної планети.

Про спостереженнях повідомляється на сайті обсерваторії.

Дослідники зареєстрували планету, яка формується, біля молодої карликової зірки PDS 70. За допомогою Дуже великого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чилі і встановленої на ньому оптичної системи для вивчення екзопланет SPHERE астрономи спостерігали за PDS 70b — газовим гігантом, маса якого в кілька разів перевищує масу Юпітера. Температура на поверхні планети доходить до 1000°C — це більше, ніж на будь-якій з планет Сонячної системи.

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Планета розташована в трьох млрд км від зірки — приблизно на тій же відстані, що і Уран від Сонця. Її формування почалося в навколозірковому диску — кільцеподібному скупченні матерії навколо зірки, де можуть зароджуватися планети. Вивчення PDS 70b дозволить дізнатися більше про ранні етапи формування планет, вважають вчені.