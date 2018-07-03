Інстаграм повідомлятиме про перегляд усіх постів за 48 годин

Після того, як користувач продивиться всі повідомлення за два дні, у стрічці з'явиться велика галочка і напис "You're all caught up".

В Instagram з'явилася функція сповіщення про прочитання всіх постів за останні 48 годин.

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Як зазначили в соцмережі, це дозволить полегшити навігацію за алгоритмічною стрічкою.

Після того, як користувач продивиться всі повідомлення за два дні, у стрічці з'явиться велика галочка і напис "You're all caught up" ("На цьому поки все"). Далі у стрічці будуть відображатися більш старі пости, які також можуть перетинатися з новими.

Ця функція доступна на iOS і Android з 2 липня.

Як повідомляв УНІАН, соціальна мережа випустила оновлення, після завантаження якого у користувачів з'явиться можливість додавати музику до відео, котрі викладаються в розділі Stories. Вибрати композицію можна з каталогу Instagram перед початком запису відео.