На думку МакФола, те, що Путін допомагав кандидату-республіканцю на американських виборах, ясно, як день.

Президент Володимир Путін, вочевидь, допомагав кандидату від республіканської партії Дональду Трампу на президентських виборах за допомогою дезінформації, хакерських атак і пропаганди.

Про це в інтерв’ю для Newsweek сказав колишній посол США в Росії Майкл МакФол, додавши, що ця співпраця «ясна, як день».

«Коли російська державна інформагенція Sputnik передруковує повідомлення про «нечесну Гілларі», не треба бути доктором філософії з російських досліджень, щоб зрозуміти, на чийому вона боці. Чи уряд Росії відправляв емісарів, щоб запропонувати матеріали, які могли допомогти Трампу? Вочевидь, був такий намір. Чи хотіла команда Трампа отримати таку інформацію? Так, звісно. Чи було це порушенням закону? Це вже інше питання. Нам все ще треба з’ясувати багато деталей про фінансові відносини між російськими маріонетками і членами команди Трампа», - сказав екс-посол.

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При цьому, він не вважає, що адміністрація нинішнього президента США зайняла м’яку позицію щодо Росії. Більше того, нинішній Білий дім навіть насмілився зайти далі, ніж попередня адміністрація Барака Обами. Для прикладу можна навести передачу Україні летального озброєння.

«Але чого бракує, то це самого президента. Він часто не погоджується з політикою власної ж адміністрації. Це парадоксальним момент. Коли Трамп каже, що потрібно повернути Росію в G7, це не політика його адміністрації. Він не проводив з командою нарад і не вирішив: «О, це хороша ідея, давайте її просувати». Трамп назвав санкції проти Росії поганими. Але його адміністрація підтримує їх. Існує дві політики щодо Росії одночасно, а не одна», - додав колишній американський дипломат.

На думку МакФола, Володимир Путін, безумовно, радий, що президентом США в 2016 році став Дональд Трамп. Інакше цю посаду обіймала б зараз Гілларі Клінтон. Але Москва все одно не отримала те, на що розраховувала. Вона чекала, що Трамп скасує санкції, як обіцяв під час передвиборчої кампанії. Однак, цього не сталося.