"Могли б обговорити Україну": Трамп пояснив, чому хоче повернути Росію у G7

Трамп зазначив, що якби Путін був присутній на самітах "Великої сімки", то вони б усі мали можливість обговорити з ним ситуацію в Сирії і Україні.

Президент США Дональд Трамп пояснив свої слова про необхідність повернення Росії до G7. Так, глава США вважає, що оскільки більша частина часу на самітах присвячена обговоренню Росії, було б логічно, щоб на зустрічі були присутні її представники.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

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"Ви знаєте, ми витрачаємо, напевно, 25 відсотків нашого часу, говорячи про Росію (на самітах G7, - ред.), І я сказав, що не було б краще, якщо б вони були тут. Я не за Росію. Я за Сполучені Штати ", - розповів Трамп.

Він також зазначив, що якби Путін був присутній на самітах "Великої сімки", то вони б усі мали можливість обговорити з ним ситуацію в Сирії і Україні.

"Як приклад, я вам скажу, якби він був на цій зустрічі, я міг би попросити його зробити те, що добре для світу, що добре для країни, то добре для нього", - підкреслив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в «Велику вісімку» і закликав повернути Росію до зустрічі світових економічних сил.

Нагадаємо, що після анексії Криму в 2014 році РФ була виключена з групи країн "Великої вісімки". Анексія Криму була засуджена світовим співтовариством і викликала багатосторонні економічні санкції.