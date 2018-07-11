У Британії Facebook оштрафували за передачу особистих даних користувачів Росії

Facebook не перешкодив передачі особистих даних користувачів третім особам і навіть країнам, включаючи Росію.

Офіс британського комісара по захисту інформації та свободи даних виписав компанії Facebook штраф 500 тисяч фунтів стерлінгів за два порушення Акту щодо захисту інформації. На думку регулятора, компанія не змогла захистити дані користувачів.

Як передає Бі-бі-сі, розслідування британського регулятора дозволило з'ясувати, які політичні партії використовували без згоди користувачів їхні персональні дані.

Протягом 14 місяців у рамках спеціального розслідування з'ясовувалося, чи передавав Аррон Бенкс, один із спонсорів кампанії за вихід Британії з ЄС, особисті дані користувачів соціальних мереж, отримані для цілей страхування, агітаторам за "брексіт".

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Також регулятор намагався зрозуміти, чи використовувався колл-центр страхової компанії Бенкса для агітаційних дзвінків "брексітерів". Нарешті ще одним об'єктом дослідження стала офіційна група противників "брексіта", яка також збирала і зберігала особисті дані виборців.

У результаті британський регулятор розіслав попередження 11 політичним партіям, наполягаючи на тому, що вони повинні погодитися на проведення аудиту зберігання даних. Одночасно було порушено кримінальну справу проти сумно відомої Cambridge Analytica.

Facebook повинен сплатити штраф протягом 28 днів, керівництво компанії визнає, що пізно схаменувся і таким чином не стало на заваді передачі особистих даних користувачів третім особам і навіть країн, включаючи Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінформполітики України попросило Facebook заблокувати сторінки фейкових новин, пропаганди РФ і "Л/ДНР".