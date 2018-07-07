Мінінформполітики попросило Facebook заблокувати сторінки фейкових новин, пропаганди РФ та «Л/ДНР»

Також МІП просить керівництво компанії запобігти використанню інструментарію соцмережі як засобу обмеження свободи слова українських активістів, що протистоять гібридній війні з РФ.

Міністерство інформаційної політики України попросило компанію Facebook заблокувати сторінки та групи фейкових новин, російської пропаганди і терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Як повідомляє прес-служба МІП, міністерство звернулося з листом до керівництва компанії Facebook у зв’язку з порушеннями соціальною мережею свободи слова українських користувачів, а також де-факто політикою сприяння поширенню фейкових новин і пропаганди державою-агресором Російською Федерацією та підконтрольними їй терористичними угрупованнями — т. зв. «Донецькою народною республікою» і «Луганською народною республікою».

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МІП звертає увагу, що в офіційних стандартах Facebook вказано, що спільнота не допускає присутності у соціальній мережі організацій та осіб, які займаються терористичною діяльністю, організованими ненависництвом, масовими чи серійними вбивствами. А українські органи державної влади визнають «ДНР» та «ЛНР» саме терористичними організаціями.

Міністерство інформаційної політики просить керівництво компанії запобігти використанню інструментарію Facebook як засобу обмеження свободи слова українських активістів, що протистоять гібридній війні, розв’язаній РФ, та натомість вжити оперативних і дієвих заходів щодо припинення функціонування в соціальній мережі сторінок та груп, діяльність яких суперечить стандартам спільноти, оскільки їхня діяльність має деструктивні наслідки для українського народу, а також для іміджу самої компанії.