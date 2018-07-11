Мозок кожної людини унікальний, як відбитки пальців

Навіть нетривалі події впливають на формування анатомії різних ділянок мозку.

Генетичні фактори і життєвий досвід впливають на анатомію людського мозку. Такого висновку дійшли команда вчених з Університету Цюріха, які намагалися дати відповідь на питання, чи можуть особливості мозку бути використані для ідентифікації особистості, так само як, приміром, відбитки пальців.

Мозок музиканта виявився ідеальним для дослідження зв’язку між певними професіями і нейропластичності органу, пише Newsweek. З часом швейцарські вчені встановили, що навіть короткострокові події, такі як, приміром, два тижні без рухів лівою рукою, можуть лишити відбиток на ділянці кори, яка відповідає за управління кінцівкою.

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«Ми підозрюємо, що різні досвіди впливають на те, як мозок взаємодіє з генетичним складом. Таким чином, впродовж років у кожної людини розвиваються абсолютно індивідуальна анатомія мозку», - пояснив доктор нейропсихології Лутц Єнке з Університету Цюриха.

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Це відкриття має велике значення, зважаючи на те, що три десятиліття тому вчені були переконані, що мозок у всіх людей майже однаковий. Але завдяки електромагнітній томографії розуміння особливостей функціонування органу значно просунулося вперед за останні роки.