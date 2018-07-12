Україна опустилася у світовому рейтингу швидкості інтернету

Наша країна займає 58-ме місце в рейтингу, що складається з 200 країн.

Україна опустилася на чотири позиції у світовому рейтингу швидкості інтернету за підсумками тестувань, проведених у 2018 році.

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Про це свідчать дані консалтингової агенції Cable.co.uk.

Згідно з результатами дослідження, середня швидкість інтернету, зафіксована в Україні, становить 11,28 Мбіт/с.

Повідомляється також, що для завантаження HD-відео розміром в 5 ГБ з використанням зафіксованої середньої швидкості українцю на сьогодні в середньому потрібно одна хвилина. Водночас, наприклад, у Румунії для цієї ж дії досить 17 секунд, у Польщі - 34 секунди, а в Білорусі - 1 хвилина 14 секунд.

Таким чином, Румунія опинилася на 5-му місці рейтингу, Угорщина - на 9-му, Словаччина - на 21-му, Польща - на 32-му, Молдова - на 45-му, Росія - на 47-му, а Білорусь - на 66-му. Туреччина зайняла 91-шу позицію.

Країною з найшвидшим інтернетом вже другий рік поспіль залишається Сінгапур. Середня швидкість інтернету в цій країні становить 60,39 Мбіт/с.

Довідка УНІАН. У 2017 році Україна зайняла 54-те місце в рейтингу зі швидкістю в 8,18 Мбіт/с.