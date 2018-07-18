Вчений зі США довідався, куди ведуть дороги в містах світу

15:42, 18 липня 2018
Наука та IT
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Українські програмісти проаналізували вже українські міста \ УНІАН

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Українські програмісти проробили таку ж роботу з Києвом, Житомиром, Львовом та іншими містами, передає "Новое время".

Джефф Боїнг з департаменту міського та регіонального планування Каліфорнійського університету в Берклі створив алгоритм, який аналізує напрямок вулиць (північ, південь, захід, схід) та їхню кількість (чим більше вулиць, тим довша лінія на діаграмі).

Боїнг хотів зрозуміти, наскільки зручно орієнтуватися в різних містах світу. Виявилося, що американські міста побудовані досить "прямо".

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А ось світові мегаполіси виглядають різноманітніше.

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Програмісти з українського проекту Maparnya використовували алгоритм, який Боїнг опублікував на GitHub та проаналізували вже українські міста.

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Теги: #дороги#вчений