Вчений зі США довідався, куди ведуть дороги в містах світу

Українські програмісти скористалися алгоритмом американського вченого і проробили таку ж роботу з Києвом, Житомиром, Львовом.

Американський дослідник створив "рози вітрів", на яких видно куди веде більшість вулиць міст США і світу.

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Українські програмісти проробили таку ж роботу з Києвом, Житомиром, Львовом та іншими містами, передає "Новое время".

Джефф Боїнг з департаменту міського та регіонального планування Каліфорнійського університету в Берклі створив алгоритм, який аналізує напрямок вулиць (північ, південь, захід, схід) та їхню кількість (чим більше вулиць, тим довша лінія на діаграмі).

Боїнг хотів зрозуміти, наскільки зручно орієнтуватися в різних містах світу. Виявилося, що американські міста побудовані досить "прямо".

А ось світові мегаполіси виглядають різноманітніше.

Програмісти з українського проекту Maparnya використовували алгоритм, який Боїнг опублікував на GitHub та проаналізували вже українські міста.