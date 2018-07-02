Абу-Дабі визнано "найрозумнішим" містом в регіоні

Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів очолює рейтинг "розумних" міст в регіоні.

Абу-Дабі посідає перше місце в рейтингу «розумних» міст Африки і Близького Сходу, згідно з дослідженням McKinsey Global Institute «Розумні міста: цифрові рішення для комфортного майбутнього».

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У дослідженні розглядалася, як міста у всьому світі використовують технології для підвищення якості життя, передає russianemirates.com. До уваги береться велика кількість аспектів, включаючи охорону здоров'я, безпеку, транспорт, економічний розвиток і житло. З рейтингом 18,4 Абу-Дабі зайняв перше місце в регіоні, а Дубай - друге з рейтингом 17,3.

У доповіді, присвяченій 50 містам світу, йдеться про те, наскільки застосування технологій покращує якість життя людей. Технології впливають на багато аспектів життя - від чистого повітря до того, чи відчувають громадяни себе в безпеці.

Щоб місто заслужило статус «розумного», воно повинне продемонструвати наявність міцної цифрової інфраструктури, включаючи мережу датчиків і пристроїв для збору даних, комплексних широкосмугових і бездротових мереж і платформ, на яких дані можуть зберігатися та використовуватися.