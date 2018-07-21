Instagram анонсував запровадження нової функції

19:29, 21 липня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в блозі компанії, пише 24 канал.

Якщо користувач буде в мережі – можна буде побачити зелений кружечок навпроти фото профілю в будь-якому з розділів програми.

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Видно його буде і у вхідних повідомленнях.

Функцію можна відключити в меню налаштувань, якщо ви не хочете, щоб ваш статус було видно. Однак тоді ви не будете бачити відповідно і статусу своїх друзів.

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Теги: #мессенджер Instagram