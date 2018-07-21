Instagram анонсував запровадження нової функції

Видно її буде і у вхідних повідомленнях.

У додатку Instagram незабаром відбудеться оновлення, яке дозволить користувачам бачити, хто з друзів онлайн.

Про це йдеться в блозі компанії, пише 24 канал.

Якщо користувач буде в мережі – можна буде побачити зелений кружечок навпроти фото профілю в будь-якому з розділів програми.

Читайте такожІнстаграм повідомлятиме про перегляд усіх постів за 48 годин

Видно його буде і у вхідних повідомленнях.

Функцію можна відключити в меню налаштувань, якщо ви не хочете, щоб ваш статус було видно. Однак тоді ви не будете бачити відповідно і статусу своїх друзів.