Instagram анонсував запровадження нової функції
19:29, 21 липня 2018Наука та IT
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Видно її буде і у вхідних повідомленнях.
Ілюстрація / REUTERS
У додатку Instagram незабаром відбудеться оновлення, яке дозволить користувачам бачити, хто з друзів онлайн.
Про це йдеться в блозі компанії, пише 24 канал.
Якщо користувач буде в мережі – можна буде побачити зелений кружечок навпроти фото профілю в будь-якому з розділів програми.
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Видно його буде і у вхідних повідомленнях.
Функцію можна відключити в меню налаштувань, якщо ви не хочете, щоб ваш статус було видно. Однак тоді ви не будете бачити відповідно і статусу своїх друзів.
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