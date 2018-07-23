"Планета Х" знищить все живе: озвучено сценарій апокаліпсису

09:13, 23 липня 2018
Наука та IT
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Художнє зображення гіпотетичної "Планети Х" / Caltech/R. Hurt (IPAC)

За його словами, небесне тіло підібралося до Землі на рекордно мінімальну відстань - його гравітаційне поле може спровокувати виникнення природних катаклізмів, передає The Siver Telegram.

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Йдеться про виникнення гігантських розломів у земній корі і виверження вулканів, які значно почастішали останнім часом. На думку деяких вчених, глобальна катастрофа почнеться з виверження Єллоустонського супервулкану.

Згідно з великою кількістю міфів і легенд, "Планета X" повинна знищити все живе на нашій планеті. Деякі вчені вважають ці твердження правдивими, вірячи в існування цього небесного тіла. Однак поки що прямих доказів існування Нібіру не виявлено.

Нагадаємо, прихильники теорії змови стверджують, що за Нептуном є планета Нібіру, або "Планета Х", яка може знищити Землю.

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Теги: #катастрофа#Земля#планета