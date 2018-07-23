"Планета Х" знищить все живе: озвучено сценарій апокаліпсису

На думку деяких вчених, глобальна катастрофа почнеться з виверження Єллоустонського супервулкану.

Колишній співробітник Геологічної служби США Ітан Троубрідж передбачив неминучий апокаліпсис, який настане через "Планету X" Нібіру.

За його словами, небесне тіло підібралося до Землі на рекордно мінімальну відстань - його гравітаційне поле може спровокувати виникнення природних катаклізмів, передає The Siver Telegram.

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Йдеться про виникнення гігантських розломів у земній корі і виверження вулканів, які значно почастішали останнім часом. На думку деяких вчених, глобальна катастрофа почнеться з виверження Єллоустонського супервулкану.

Згідно з великою кількістю міфів і легенд, "Планета X" повинна знищити все живе на нашій планеті. Деякі вчені вважають ці твердження правдивими, вірячи в існування цього небесного тіла. Однак поки що прямих доказів існування Нібіру не виявлено.

Нагадаємо, прихильники теорії змови стверджують, що за Нептуном є планета Нібіру, або "Планета Х", яка може знищити Землю.