Дослідники розповіли, коли може бути знищено все життя на Землі

Про це повідомляє прес-служба університету.

"Через п'ять мільярдів років сонце перетвориться на червоного гіганта, в сто разів більше, ніж його поточний розмір", - заявила вона.

На думку професора, доля Землі залишається невизначеною. Як відомо, в ході своєї еволюції зірки зазнають різні стадії розвитку (жовтий карлик, субгігант, червоний гігант і білий карлик).

Міжнародна команда астрономів вивчала зірку L2 Puppis, яка знаходиться в 208 світлових роках від Землі. П'ять мільярдів років тому зірка була майже ідеальним двійником сонця. Зараз її вік - 10 мільярдів років.

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На думку дослідників, такі ж зміни можуть відбуватися і з Сонцем. В такому випадку Меркурій і Венера будуть поглинені.

"Ми вже з'ясували, що Сонце стане більшим і яскравішим, через що, ймовірно, буде знищена будь-яка форма життя на нашій планеті. Але чи переживе це ядро ​​планети і чи буде як і раніше знаходиться на орбіті ...?", - говорить Дечин.

L2 Puppis є одним з найближчих до Землі червоних гігантів. Вченим вдалося виявити об'єкт, що обертається навколо нього на відстані 300 мільйонів кілометрів, по всій ймовірності, це планета. Дослідники сподіваються, що вивчення даних об'єктів допоможе їм відповісти на питання "чи виживе Земля" у віддаленому майбутньому.