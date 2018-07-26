Вчені з'ясували, як змусити кота і собаку стати друзями

Однак, вчені виявили, що котячий характер більш антагоністичний.

Інколи життя під одним дахом може стати справжнім випробуванням навіть для найбільш терплячих з нас. Коли улюблене крісло зайняте кимось іншим, а їжа загадково зникає, стає не дивно, що температура починає зростати. І це йдеться лише про домашніх тварин.

Однак, вчені вирішили з’ясувати напевне, у яких стосунках перебувають коти і собаки, які живуть в одному домі. Вони виявили, що хоч коти більш знервовані, у них майже немає проблем із хатнім самоствердженням, пише The Guardian.

Онлайн-опітування 748 домовласників з Великої Британії, США, Австралії, Канади і кількох країн Європи виявило, що більш ніж 80% з них відчувають, що їхні домашні тварини цілком ладнають один з одним. Лише 3% заявили, що їхній кіт і собака терпіти не можуть один одного.

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Однак, попри загальну картинку гармонії, опитування також виявило, що коти значно частіше поводяться антагоністично. Домовласники повідомили вченим, що коти втричі частіше погрожують своїм собачим сусідам і в 10 разів вірогідніше можуть завдати їм поранень під час бійки. Втім, собаки, здається, не дуже цим стурбовані. Більш ніж п’ята частина з них піднімали іграшки, щоб показати котам. Навпаки траплялося лише у 6% випадків.

Вчені з Університету Лінкольна також намагалися з’ясувати, що потрібно зробити, щоб кіт і собака в домі гармонійно співіснували. Вони визначили, що успішність відносин тварин залежить від віку котів, в якому вони почали жити поруч з псами. Чим раніше почнеться це співіснування, тим краще.