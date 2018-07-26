Telegram запустив функцію ідентифікації користувачів за документами

Дані будуть зберігатися в "хмарі" месенджера з використанням наскрізного шифрування.

Месенджер Telegram оголосив про запуск механізму авторизації - Passport, який дозволить ідентифікувати користувачів за документами.

Про це повідомляється в блозі компанії, передає Дождь.

Telegram Passport являє собою єдиний спосіб авторизації в сервісах, які вимагають ідентифікації. Функція дозволяє завантажувати документи один раз, а потім ділитися даними із сервісами для підтвердження особи.

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Дані будуть зберігатися в хмарному сховищі месенджера з використанням наскрізного шифрування. Для Telegram персональні дані користувачів будуть являти собою «випадковий набір слів», йдеться в повідомленні. В компанії наголошують, що у месенджера немає доступу до цієї інформації.

При обміні даними персональна інформація буде доставлятися безпосередньо одержувачу, уточнили в компанії. В майбутньому Telegram планує перемістити особисті дані користувачів в окреме хмарне сховище.

У компанії додали, що новий механізм доступний тільки в останній версії месенджера.

Раніше УНІАН повідомляв, що Telegram створив перший сервіс для своєї майбутньої блокчейн-платформи і тестує його в закритому режимі. Мова йде про Telegram Passport, який дозволить ідентифікувати особу користувача Telegram.