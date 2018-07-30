Tesla випустила дошки для серфінгу

Коштуватиме така дошка до $4000

Ілон Маск вміє продавати чудові фірмові товари, що не має нічого спільного з тим, що його компанія дійсно займається - наприклад, шкіряні куртки за $400, які виготовлені з тієї ж самої автомобільної шкіри, яка прикрашає інтер'єри Tesla.

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Як передаэ ТСН з посиланням на Mashable.com, тепер Tesla взялася за дошки для серфінгу. Вони будуть оброблені вуглецевим волокном, "натхненним інтер'єрами" в Tesla.

Щоправда, випуск дошок для серфінгу - досить обмежений. За інформацією The Verge, Tesla випустила лише 200 дошок для серфінгу, які, як очікується, будуть доставлені до замовників протягом 2-10 тижнів.

Однак, якщо ви дійсно хочете політати на хвилях на дошці для серфінгу фірми Tesla, вони вже потрапили в eBay і коштують до $4000, зазначає видання.