Tesla почала продавати Model 3 не лише жителям США (відео)

Автомобіль отримав житель міста Кінгстон в канадській провінції Онтаріо.

Компанія Tesla передала ключі від електрокара Model 3 першому клієнтові не зі Сполучених Штатів.

Автомобіль отримав житель міста Кінгстон в канадській провінції Онтаріо, пише "Новое время".

За запевненнями журналістів, Tesla відправила запрошення для канадських клієнтів ще в березні 2018 року, але неясно, коли перший автомобіль Model 3 надійшов в країну. Точно відомо, що канадець отримав седан із заднім приводом і більш потужною батареєю.

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Додамо, в останні кілька тижнів Tesla змогла збільшити кількість вироблених Model 3 майже в 2 рази, до показника близько 2000 автомобілів на тиждень. У планах - збільшити виробництво на 500 машин на тиждень в найближчий місяць, а через квартал випускати під 5000 електрокарів в тиждень.

Автомобіль Tesla Model 3 - це найбільш бюджетна версія у всій лінійці автовиробника. Офіційно її представили публіці ще 31 березня 2016 року у Фрімонті. За 2 тижні передзамовлення оформили 370 000 людей.