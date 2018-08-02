Вчені: футбол небезпечний для жіночого мозку

"У жінок було в п'ять разів більше мікроструктурних пошкоджень мозку в порівнянні з чоловіками, хоча кількість ударів була зіставною", - стверджує керівник дослідження.

Вчені з Єшива-університету (США) прийшли до досить невтішних висновків щодо футболу, а точніше - травм, які отримує людина під час гри головою. Дослідники застосували одну з методик магнітно-резонансної томографії, щоб дослідити організацію структури мозку.

Як передає Naked Science, у центрі уваги групи експертів виявилися мікроскопічні зміни в білій речовині у 98 футболістів-аматорів: 49 чоловіків та 49 жінок. Кожен із цих людей присвятив цьому виду спорту не один рік свого життя і неодноразово відбивав м'ячі головою. Середній вік учасників склав майже 26 років.

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Дослідження показало, що фракційна анізотропія (функціональність і організація білої речовини) була знижена у всіх учасників експерименту: це пов'язують з численними ударами по голові під час гри. При цьому у жінок цей показник був набагато гіршим.

"У жінок було в п'ять разів більше мікроструктурних пошкоджень мозку в порівнянні з чоловіками, хоча кількість ударів була зіставною", - зазначив провідний автор дослідження Майкл Ліптон.

Вчені поки не можуть відповісти на питання про причини цього феномену. На думку дослідників, ними можуть бути особливості будови черепа, генетична схильність, сила м'язів шиї, статеві гормони та інші фактори.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені попередили про неминучість виродження чоловіків.