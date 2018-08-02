Аналітики назвали дату презентації і початку продажів нових iPhone

13:24, 02 серпня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Восени компанія Apple традиційно представить нові моделі своїх смартфонів iPhone. Поки купертінівці не озвучували офіційну дату презентації, проте аналітики вважають, що вона відбудеться 12 вересня.

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Лін Ла з сайту Cnet пояснює, що останні шість років Apple представляла свої новинки протягом перших двох тижнів вересня, зазвичай у вівторок або середу.

Так само вона зазначає зв'язок дати презинтації з Днем Праці, який у США відзначають в перший понеділок вересня. Так, якщо свято припадає на дату до третього вересня, Apple представляє нові мобільні пристрої в середу наступного тижня, а якщо цей день відзначається п'ятого числа, компанія показує їх в середу поточного тижня.

Також наголошується, що старт продажів новинок починається завжди в п'ятницю третього тижня вересня. Відповідно, в цьому році продажі нових iPhone стартують 21 числа.

таблиця cnet.com

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в цьому році Apple готується представити відразу три нових моделі iPhone. У червні в мережі з'явилися перші "живі" фотографії макетів нових смартфонів.

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Теги: #iPhone#презентація Apple