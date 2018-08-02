Аналітики назвали дату презентації і початку продажів нових iPhone

Виходячи з аналізу дат останніх презентацій компанії, в цьому році новинки покажуть 12 вересня.

Восени компанія Apple традиційно представить нові моделі своїх смартфонів iPhone. Поки купертінівці не озвучували офіційну дату презентації, проте аналітики вважають, що вона відбудеться 12 вересня.

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Лін Ла з сайту Cnet пояснює, що останні шість років Apple представляла свої новинки протягом перших двох тижнів вересня, зазвичай у вівторок або середу.

Так само вона зазначає зв'язок дати презинтації з Днем Праці, який у США відзначають в перший понеділок вересня. Так, якщо свято припадає на дату до третього вересня, Apple представляє нові мобільні пристрої в середу наступного тижня, а якщо цей день відзначається п'ятого числа, компанія показує їх в середу поточного тижня.

Також наголошується, що старт продажів новинок починається завжди в п'ятницю третього тижня вересня. Відповідно, в цьому році продажі нових iPhone стартують 21 числа.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, в цьому році Apple готується представити відразу три нових моделі iPhone. У червні в мережі з'явилися перші "живі" фотографії макетів нових смартфонів.