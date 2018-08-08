Вчені з'ясували, чому коти люблять грати з коробками

Британські вчені вважають, що, крім веселощів, котики в коробках відчувають себе в безпеці.

Вчені з Університету Лінкольна з'ясували, що більшість домашніх кішок любить грати з коробками відразу з кількох причин.

Про це повідомляє пише Daily Mail. Перша біологічна причина — тісний простір нібито дозволяє мозку тварин активніше виділяти ендорфіни. Це означає, що в коробках коти відчувають себе більш щасливими.

Читайте такожДомашні тварини допомагають своїм власникам краще спати

При цьому навіть найбільш незручні пози, які домашні кішки приймають всередині коробок, дозволяють їм розслабитися і перестати тривожитися, повідомляють вчені. Коробки дають котам відчуття безпеки і комфорту, а також дозволяють знизити загальний рівень агресивності тварини і сприяє зниженню напруженості.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, як змусити кота і собаку стати друзями.