Вчені з'ясували, чому коти люблять грати з коробками

13:41, 08 серпня 2018
Наука та IT
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Коробка може стати найбільш швидким способом адаптувати нову тварину в новому будинку / фото УНІАН

Про це повідомляє пише Daily Mail. Перша біологічна причина — тісний простір нібито дозволяє мозку тварин активніше виділяти ендорфіни. Це означає, що в коробках коти відчувають себе більш щасливими.

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При цьому навіть найбільш незручні пози, які домашні кішки приймають всередині коробок, дозволяють їм розслабитися і перестати тривожитися, повідомляють вчені. Коробки дають котам відчуття безпеки і комфорту, а також дозволяють знизити загальний рівень агресивності тварини і сприяє зниженню напруженості.

Раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, як змусити кота і собаку стати друзями.

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Теги: #вчені#кішки