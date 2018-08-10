Facebook заборонив розміщувати креслення зброї для 3D-принтера

Як зазначається, соціальна мережа заборонила користувачам розміщувати інструкції зі створення зброї і для верстатів з числовим програмним управлінням.

Facebook заборонив користувачам розміщувати інструкції, які дозволяють зібрати зброю за допомогою 3D-принтера.

Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, Facebook також оголосив про видалення подібного контенту зі сторінок користувачів соцмережі.

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Як зазначається, соціальна мережа заборонила користувачам розміщувати інструкції зі створення зброї і для верстатів з числовим програмним управлінням.

Зазначимо, раніше федеральний суд американського штату Вашингтон виніс постанову про тимчасове блокування публікацій інструкцій, які дозволяють зібрати зброю за допомогою 3D-принтера.