Facebook заборонив розміщувати креслення зброї для 3D-принтера
09:45, 10 серпня 2018Наука та IT
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Як зазначається, соціальна мережа заборонила користувачам розміщувати інструкції зі створення зброї і для верстатів з числовим програмним управлінням.
Ілюстрація / REUTERS
Facebook заборонив користувачам розміщувати інструкції, які дозволяють зібрати зброю за допомогою 3D-принтера.
Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, Facebook також оголосив про видалення подібного контенту зі сторінок користувачів соцмережі.
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Як зазначається, соціальна мережа заборонила користувачам розміщувати інструкції зі створення зброї і для верстатів з числовим програмним управлінням.
Зазначимо, раніше федеральний суд американського штату Вашингтон виніс постанову про тимчасове блокування публікацій інструкцій, які дозволяють зібрати зброю за допомогою 3D-принтера.
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