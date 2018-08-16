Робот-кажан, бармен та китайський баскетболіст: у Пекіні прошла виставка робототехніки (відео)

Це вже третя щорічна виставка людиноподібних роботів у Китаї.

У Китаї відбулася виставка роботів зі штучним інтелектом. До Пекіну з’їхалися понад 300 кращих розробників з усього світу.

Вчені з Німеччини представили інтерактивного робота-кажана. Він літає як справжній завдяки вживленій камері та заданій схемі польотів.

Та чи не найбільшою популярністю на виставці користувався робот-бармен. Він знає 10 рецептів коктейлів, приготування кожного займає всього хвилину. Придбати такого відданого працівника можна за 300 тисяч доларів.

Читайте такожРобот-аграрій: голландські вчені представили машинного помічника, який збирає перець (відео)

Сенсацією виставки стала точна копія найвідомішого баскетболіста Китаю Яо Міна. Біоробот говорить, рухається та з першого разу закидає м’яч до кошика.

Це вже третя щорічна виставка людиноподібних роботів у Китаї. Цікаво, що ж розробники вигадають і покажуть наступного року.