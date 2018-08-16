Робот-кажан, бармен та китайський баскетболіст: у Пекіні прошла виставка робототехніки (відео)

16:20, 16 серпня 2018
Наука та IT
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Вчені з Німеччини представили інтерактивного робота-кажана. Він літає як справжній завдяки вживленій камері та заданій схемі польотів.

Та чи не найбільшою популярністю на виставці користувався робот-бармен. Він знає 10 рецептів коктейлів, приготування кожного займає всього хвилину. Придбати такого відданого працівника можна за 300 тисяч доларів.

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Сенсацією виставки стала точна копія найвідомішого баскетболіста Китаю Яо Міна. Біоробот говорить, рухається та з першого разу закидає м’яч до кошика.

Це вже третя щорічна виставка людиноподібних роботів у Китаї. Цікаво, що ж розробники вигадають і покажуть наступного року.

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Теги: #Китай#робот#виставка#андроїд#роботи#робототехніка