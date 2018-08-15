Механічні тварини та андроїд-баскетболіст: у Пекіні відкрилась Всесвітня конференція робототехніки (фото)

У перший день конференції можна було побачити, як робот-бармен робить алкогольні коктейлі, а електронна рука вправляється з китайською каліграфією.

У столиці Китаю відкрилась Всесвітня конференція робототехніки, на якій протягом декількох днів будуть проходити виставки роботів, наукові форуми та змагання у технологічних досягненнях.

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Як повідомляє ТСН, у перший день конференції можна було побачити, як робот-бармен робить алкогольні коктейлі, а електронна рука вправляється з китайською каліграфією.

На конференції також продемонстрували робота-баскетболіста, який виглядає як відомий китайський баскетболіст Яо Мін.

Окрім цього, відвідувачам показали літаючого робоптаха, який дуже точно відтворює рухи справжньої тварини. В акваріумі з водою, тим часом, плескалась робориба.

Раніше повідомлялось, що британські і корейські вчені розробили літаючого робота, який буде відводити птахів від літаків. Новий робот буде працювати автоматично, не травмуючи птахів і не вимагаючи людського втручання.