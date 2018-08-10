Вчені розробили літаючого робота, який буде відводити птахів від літаків

Новий робот буде працювати автоматично, не травмуючи птахів і не вимагаючи людського втручання.

Нова розробка британських і корейських вчених, повністю автономний літальний "робот-пастух", дозволяє управляти польотом птахів, відводячи їх від зіткнення з літаками. Дрон може відігнати цілу зграю від аеропорту або повітряного коридору, не травмуючи птахів і навіть не порушуючи клин.

Як передає Бі-бі-сі, "повітряний пастух" літає по траєкторії, розрахованій за допомогою математичних моделей вчених лондонського Імперського коледжу. Робот успішно пройшов випробування у південнокорейському Теджоні, де розташований Корейський інститут передових технологій (KAIST).

Для початку вчені кафедри аеронавтики Імперського коледжу Лондона створили математичну модель пташиної зграї, щоб зрозуміти, як птахи групуються і як підтримують порядок, як реагують на виявлену загрозу і повідомляють про неї іншим членам групи.

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На основі цієї моделі був розроблений алгоритм, який розраховує ідеальну траєкторію, по якій безпілотник може відігнати птахів від повітряного коридору, не порушуючи їхньої побудови.

"Літаючий пастух" був випробуваний на декількох зграях гагар і білих чапель - при їх наближенні робот здійснював біля птахів серію маневрів, як зазвичай направляє овече стадо пастуший собака. Їхню ефективність відстежували інші дрони за допомогою відеокамер.

Експеримент показав чудові результати. Як і очікували вчені, управляти великими зграями виявилося важче, але для цих цілей можна використовувати кілька "пастухів".

Тільки у Британії щорічно відбувається понад 1500 тисяч зіткнень літаків із птахами - ті потрапляють у двигун або розбиваються об скло кабіни пілотів.

Щоб звести ризик до мінімуму зіткнення, аеропорти використовують піротехніку, повітряні гармати, лазери і інші пристосування, які можуть травмувати птахів або навіть призвести до їх загибелі.

Крім того, повітряні коридори постійно патрулюють приручені хижі птахи або - в останні кілька років - керовані диспетчерами дрони, які безперервно програють аудіозаписи, що відлякують птахів.

Наприклад, у травні минулого року в кількох аеропортах Канади для цих цілей почали використовувати "робоптахів" (Robird) у формі сокола.

Однак подібні проекти, що вимагають участі людей, досить дорогі, а головне - недостатньо ефективні.

Як повідомляв УНІАН, Rolls-Royce розробляє роботів для ремонту авіадвигунів.