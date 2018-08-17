Співробітники Google виступили проти таємної розробки пошуковика з цензурою для Китаю
Близько тисячі співробітників Google підписали відкритого листа до керівництва компанії після того, як стало відомо про плани Google запустити в Китаї пошуковик із цензурою.
У тексті листа йдеться, що рішення Google підкорятися існуючим в Китаї цензурним обмеженням і почати таємну розробку пошуковика для китайського ринку викликає «моральні та етичні питання», передає Медуза з посиланням на The New York Times.
Читайте такожУ Google відмовилися від розробки штучного інтелекту у військових цілях
Лист містить вимоги допустити співробітників до участі в етичній оцінці продуктів Google, публікувати результати цієї оцінки, а також забезпечити прозорість прийняття рішень в компанії.
«Нам потрібно більше прозорості, місце за столом і прихильність зрозумілому і відкритому процесу. Співробітникам Google необхідно знати, що вони створюють», — йдеться в листі.
Нагадаємо, навесні 2018 року співробітники Google протестували проти співпраці компанії з Пентагоном в рамках програми Project Maven із розпізнавання людей на знімках з безпілотників з допомогою штучного інтелекту.
Співробітники Google висловили побоювання, що їх робота може бути використана для вбивства людей. Незабаром після цього компанія заявила, що не буде продовжувати контракт з Пентагоном.