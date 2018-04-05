Працівники вимагають у Google відмовитися від співпраці з Пентагоном

Більше 3 тисяч співробітників вважають, що залученість Google в подібні проекти може негативно позначитися на репутації компанії.

Більше 3 тисяч співробітників Google підписали відкритий лист до керівництва корпорації, вимагаючи відмовитися від участі в програмі Пентагону по розробці штучного інтелекту для бойових безпілотників.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, програма Project Maven, вийти з якої вимагають співробітники, передбачає розробку алгоритмів аналізу зображень, отриманих із дронів, для підвищення точності ударів.

У листі підкреслюється, що залученість Google в подібні проекти може негативно позначитися на репутації компанії.

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"Ми вважаємо, що Google не слід займатися бізнесом, пов'язаним із війною. Тому ми просимо закрити компанію Project Maven", - йдеться у листі, адресованому главі корпорації Сундару Пічаї.

Крім того, підписанти вимагають відрегулювати діяльність Google таким чином, щоб ні вона, ні її підрядники не могли брати участь у проектах по створенню бойових технологій у майбутньому.

За інформацією New York Times, у листі, який підписали 3100 співробітників Google, включаючи топ-менеджерів, кажуть, що вони вже висловили свою стурбованість вищому керівництву компанії. Всього в Google працює понад 88 тисяч співробітників по всьому світу.

У відповідь на висловлені побоювання керівник напрямку хмарних сервісів Google Діана Грін запевнила співробітників, що технологія не буде застосовуватися в озброєннях або використовуватися для управління дронами.

Про те, що Google дозволяє Пентагону використовувати деякі зі своїх технологій розпізнавання зображень в рамках військового проекту, першим повідомив в березні сайт Gizmodo. Пізніше сама корпорація підтвердила це.

"Maven є широко відомим проектом міністерства оборони, і Google працює над однією з його частин - призначеною для ненасильницьких цілей, що використовує програмне забезпечення для розпізнавання об'єктів, доступне будь-якому користувачеві Google Cloud", - сказав Бі-бі-сі представник компанії.

Як повідомляв УНІАН, армія США в 2020 році має намір почати випробування роботизованих бойових машин.