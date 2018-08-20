Lockheed Martin показала проект житлового модуля для космічних експедицій

Житловий модуль створений на основі капсули багатоцільового модуля постачання, які використовуються для транспортування вантажів на МКС.

Військово-промислова корпорація Lockheed Martin представила проект житлового модуля для космічних експедицій.

Капсула, корпус якої заснований на будові багатоцільового модуля Donatello, розміром з невеликий фургон: його ширина - 4,5, а довжина - 7 метрів, пише N+1 із посиланням на Phys.Org.

Інженери планують максимально використовувати невеликий простір, оснастивши модуль зонами для відпочинку та досліджень.

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Два роки тому NASA виділило 65 мільйонів доларів на створення житлового модуля для космічних експедицій. Грант отримали шість компаній: серед них Bigelow Aerospace, Boeing і Lockheed Martin. Завдання учасників - до кінця 2018 року побудувати прототип житлового модуля. Компанія Bigelow Aerospace представила свій надувний модуль в жовтні минулого року. У минулий четвер свій проект показала і Lockheed Martin.

Житловий модуль Lockheed Martin досить компактний, але буде включати в себе всі необхідні системи життєзабезпечення, відсіки для сну, відпочинку і занять спортом, а також відсік для керування роботами і дослідну станцію. Інженери відзначають, що в невеликому модулі астронавтам може бути тісно протягом тривалих експедицій, тому планують максимально розширити потенціал простору, що використовується.

Сам модуль заснований на капсулі багатоцільового модуля постачання, які використовуються для транспортування вантажів на МКС. Поки що компанія займається аналізом і усуненням можливих проблем за допомогою доповненої реальності.

Передбачається, що житловий модуль компанії може бути використаний на житловій навколомісячній станції.