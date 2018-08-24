Google привітав українців з Днем незалежності новим дудлом

Google привітав українців зі святом Дня незалежності листівкою-дудлом, яка є схематичним зображенням українського прапору.

Компанія Google присвятила тематичний малюнок 24 серпня Україні, яка святкує 27-му річницю незалежності.

Листівка-дудл є схематичним зображенням українського прапору, який розвивається на тлі неба, зелених полів і гір.

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Співробітники Google також привітали українців зі святом у своєму офіційному блозі.

"Український прапор, який ви бачите у сьогоднішньому "Дудлі", - це абстрактне зображення синього неба над золотими полями пшениці. Ці кольори пролітають над усією країною під час українського національного дня, встановленого з часу проголошення незалежності країною Східної Європи, яке ратифікувала Верховна Рада 1991 року", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські артисти до Дня Незалежності України створили вражаючий соціальний ролик, в якому назвали справжній вік нашої держави.