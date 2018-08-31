Apple назвала дату презентації нових iPhone

Захід, як і прогнозували, відбудеться 12 вересня.

Компанія Apple офіційно підтвердила дату своїєї щорічної презентації нових продуктів, в тому числі і оновлених iPhone.

Подія відбудеться 12 вересня, повідомляється на сайті компанії. Захід розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом (20.00 за київським).

Презентація пройде в аудиторії Steve Jobs Theater.

На запрошенні зображено бронзове коло на чорному тлі, що може бути натяком на новий колір "яблучних" продуктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ розсекретили характеристики трьох нових iPhone.