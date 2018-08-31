этот материал доступен на русском

Apple назвала дату презентації нових iPhone

12:48, 31 серпня 2018
Наука та IT
860 0
Apple назвала дату презентації нових iPhone / скріншот

Подія відбудеться 12 вересня, повідомляється на сайті компанії. Захід розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом (20.00 за київським).

Презентація пройде в аудиторії Steve Jobs Theater.

На запрошенні зображено бронзове коло на чорному тлі, що може бути натяком на новий колір "яблучних" продуктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ розсекретили характеристики трьох нових iPhone.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #iPhone#презентація Apple