ЗМІ дізналися про характеристики трьох нових iPhone

Діагональ дисплея флагманського iPhone складе 6,5 дюймів.

Американська компанія Apple у вересні представить три нові моделі iPhone, які зовні будуть схожими на iPhone X. За даними ЗМІ, нові моделі iPhone буде відрізнятися розмірами, цінами і деякими функціями.

Як повідомляє Bloomberg, одна з моделей буде мати найбільший серед усіх випущених смартфонів Apple розмір: діагональ дисплея складе 6,5 дюймів. Крім того, у неї буде скляна задня панель з двома камерами і металева рамка з нержавіючої сталі.

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Другий смартфон оснастять 5,8-дюймовим OLED-екраном, третій отримає більший 6,1-дюймовий дисплей. Остання модель буде представлена в декількох кольорах, а також буде мати алюмінієві рамки. Цей iPhone також оснастять більш дешевим дисплеєм.

Bloomberg уточнює, що всі три моделі будуть оснащені системою управління на основі жестів, а також системою розблокування Face ID, яка розпізнає обличчя власника.

Як повідомляв УНІАН, аналітики розповіли, скільки будуть коштувати нові iPhone.