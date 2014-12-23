Урядова служба кібербезпеки запрошує на роботу хакерів за 2750-4000 гривень

Про це повідомляється на сайті служби.

"Виходячи з того, що основними напрямами діяльності підрозділу є реагування на інциденти інформаційної безпеки, а також оцінка стану захищеності державних інформаційних ресурсів та систем (тестування на проникнення, оцінка вразливостей, аудит інформаційної безпеки), саме з набору функціональних обов’язків і випливає потреба в конкретних навичках і практичних вміннях кандидата", - говориться в повідомленні.

Читайте такожТурчинов доручив Уряду створити національну ОС та антивірусЗокрема, до таких навичок належать: поглиблене знання операційних систем (*nix, BSD, Windows), поглиблене знання стеку протоколів TCP/IP, принципів інформаційного обміну (адресація, маршрутизація тощо) та функціонування комп’ютерних мереж, навички в програмуванні (C/C++/C#, Java, Javascript, ASM, PHP), написання скриптів (Python, BASH, Perl), досвід створення шкідливих програм в учбових цілях, навички зворотної розробки програмного забезпечення (reverse-engineering), уміння користуватися програмами: OllyDbg, IDA, досвід у дослідженні функціоналу шкідливого програмного забезпечення.

Заробітна платня залежно від стажу становить від 2750 до 4000 гривень.