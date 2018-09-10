У США електричну вантажівку Tesla випробували на дорогах

Зареєстрована в Неваді вантажівка здійснює турне по дорогах США.

Прототип електричної вантажівки Tesla Electric Semi був помічений в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Судячи з усього, зареєстрована в Неваді вантажівка здійснює турне по дорогах США, пише "Новое время" з посиланням на Mashable.

Жінка, яка назвалася працівницею Tesla, розмістила в своєму блозі знімки зовнішнього вигляду фури і її кабіни. За запевненнями жінки, вантажівка була доступною для зйомки протягом години.

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Читачі сайту Electrek відстежили подорож цього автомобіля по США. За останні тижні Tesla Electric Semi бачили в Колорадо, Іллінойсі, Арканзасі і Айові. Поїздка, мабуть, є способом продемонструвати дальність дії електромобілів.

На веб-сайті Tesla йдеться, що Semi може розігнатися від 0 до 60 миль/год за 20 секунд і має дальність 300 миль. Очікувана базова ціна становить 150 000$. Ймовірно, поїздка присвячена і демонстрації діапазону переміщення.

Передбачається, що вантажівка піде у серійне виробництво в 2019 році.