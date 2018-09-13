Витік повітря на МКС: версія "Роскосмосу" про диверсію США провалилася
Командир експедиції МКС-56 Ендрю Фойстел заявив, що отвір у «Союзі» не могли зробити тоді, коли пілотований корабель знаходився на навколоземній орбіті.
«Я можу однозначно сказати, що, без сумніву, екіпаж до цього не мав ніякого відношення, і я вважаю ганебним і дивним те, що хтось витрачає даремно час, розповідаючи про те, що в цьому замішаний екіпаж», — наводить слова астронавта НАСА CBS News.
Читайте такожВитік повітря на МКС: у РФ заявили, що отвір на їх кораблі могли просвердлити в космосі
Фойстел висловив надію на успіх розслідування причин інциденту, а також відзначив оперативність дій екіпажу МКС, який усунув витік повітря з «Союзу».
Спеціальна комісія «Роскосмосу» вважає, що отвір у корпусі корабля навмисно просвердлили американські астронавти.
Пізніше джерело в "Роскосмосі" повідомив РИА "Новости", що Спеціальна внутрішня комісія встановила, що на Міжнародній космічній станції немає настільки довгого свердла, щоб виконати знайдений в кораблі Союз МС-09 отвір.
Згідно з повідомленням, після наземного натурного експерименту експерти встановили, що "потенційно в умовах орбітального польоту можна просвердлити отвір в тому місці, в якому вона виявлена, проте враховуючи його розташування, для цього буде потрібно свердло довжиною близько півметра".
До цього глава «Роскосмосу» заявив, що отвір у корпусі «Союзу» могли зробити на орбіті.
Отвір у кораблі «Союз» виявили наприкінці серпня, коли на МКС зафіксували падіння тиску. Екіпажу вдалося знайти витік і загерметизувати пробоїну. На даний момент на МКС знаходяться шість осіб, серед них троє американців.