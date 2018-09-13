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Витік повітря на МКС: версія "Роскосмосу" про диверсію США провалилася

17:26, 13 вересня 2018
Наука та IT
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Дірка в «Союзі»: НАСА відреагувало на звинувачення / federalspace.ru

Командир експедиції МКС-56 Ендрю Фойстел заявив, що отвір у «Союзі» не могли зробити тоді, коли пілотований корабель знаходився на навколоземній орбіті.

«Я можу однозначно сказати, що, без сумніву, екіпаж до цього не мав ніякого відношення, і я вважаю ганебним і дивним те, що хтось витрачає даремно час, розповідаючи про те, що в цьому замішаний екіпаж», — наводить слова астронавта НАСА CBS News.

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Фойстел висловив надію на успіх розслідування причин інциденту, а також відзначив оперативність дій екіпажу МКС, який усунув витік повітря з «Союзу».

Спеціальна комісія «Роскосмосу» вважає, що отвір у корпусі корабля навмисно просвердлили американські астронавти.

Пізніше джерело в "Роскосмосі" повідомив РИА "Новости", що Спеціальна внутрішня комісія встановила, що на Міжнародній космічній станції немає настільки довгого свердла, щоб виконати знайдений в кораблі Союз МС-09 отвір.

Згідно з повідомленням, після наземного натурного експерименту експерти встановили, що "потенційно в умовах орбітального польоту можна просвердлити отвір в тому місці, в якому вона виявлена, проте враховуючи його розташування, для цього буде потрібно свердло довжиною близько півметра".

До цього глава «Роскосмосу» заявив, що отвір у корпусі «Союзу» могли зробити на орбіті.

Отвір у кораблі «Союз» виявили наприкінці серпня, коли на МКС зафіксували падіння тиску. Екіпажу вдалося знайти витік і загерметизувати пробоїну. На даний момент на МКС знаходяться шість осіб, серед них троє американців.

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Теги: #Роскосмос#союз