Витік повітря на МКС: версія "Роскосмосу" про диверсію США провалилася

До цього глава «Роскосмосу» заявив, що отвір у корпусі «Союзу» могли зробити на орбіті.

Командир експедиції МКС-56 Ендрю Фойстел заявив, що отвір у «Союзі» не могли зробити тоді, коли пілотований корабель знаходився на навколоземній орбіті.

«Я можу однозначно сказати, що, без сумніву, екіпаж до цього не мав ніякого відношення, і я вважаю ганебним і дивним те, що хтось витрачає даремно час, розповідаючи про те, що в цьому замішаний екіпаж», — наводить слова астронавта НАСА CBS News.

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Фойстел висловив надію на успіх розслідування причин інциденту, а також відзначив оперативність дій екіпажу МКС, який усунув витік повітря з «Союзу».