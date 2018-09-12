Версія "Роскосмосу": дірку в "Союзі" могли спеціально просвердлити американці – росЗМІ

У Росії вважають, що якщо ця версія підтвердиться, то по російсько-американським відносинам в космосі буде завдано сильного удару.

Американські астронавти могли навмисно просвердлити отвір в космічному кораблі «Союз МС-09», щоб якомога швидше доставити на Землю одного зі своїх хворих колег.

Цю версію в пріоритетному порядку розглядає спеціальна комісія «Роскосмосу», що розслідує причини розгерметизації космічного корабля, повідомляє «Комерсант».

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Російські фахівці вже запросили у NASA дані відеореєстраторів астронавтів, а також їхні медичні показання.

«Якщо ця версія підтвердиться, то по російсько-американським відносинам в космосі буде завдано сильного удару», – зазначає видання.

У прес-службі Роскосмосу утрималися від коментарів до оприлюднення результатів роботи спецкомісії.

Як повідомляв УНІАН, через пробоїну вночі та вранці 30 серпня виникл витік повітря і падіння тиску на всій МКС. Тріщина, яка перебувала в побутовому відсіку «Союзу», була забита каптоновою стрічкою, і загрози отвір більше не представляє.