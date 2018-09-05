Інстаграм створює окремий додаток для покупок

Чотири з п'яти користувачів Instagram стежать принаймні за одним брендом. Створення автономного додатка дозволило б соцмережі надати окрему площадку для рітейлу і збільшити доходи.

Instagram працює над новим автономним додатком, присвяченим шопінгу, який буде називатися IG Shopping і дозволить аудиторії сервісу переглядати колекції товарів у продавців, на яких вони підписані.

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Також з'явиться можливість купувати їх безпосередньо в додатку, передає kommersant з посиланням The Verge. Між тим, Instagram відмовився коментувати цю інформацію.

Понад 25 млн компаній мають облікові записи в соцмережі, 2 млн з них є рекламодавцями, заявляла головний операційний директор Facebook (власник Instagram) Шеріл Сендберг у своєму останньому звіті про прибуток. Чотири з п'яти користувачів Instagram стежать принаймні за одним брендом. Створення автономного додатка дозволило б соцмережі надати окрему площадку для рітейлу і збільшити доходи.

Деякі компанії вже продають Instagram інструменти для рекламодавців. Наприклад, Four Sixty дозволяє підприємствам оплачувати створення фотогалерей-магазинів, модерацію контенту, планування повідомлень і інші сервіси. Магазин додатків Shopify містить десятки плагінів, пов'язаних з просуванням і управлінням бізнесом на базі Instagram.

Instagram почала тестувати функцію покупок в додатку в листопаді 2016 року, а в березні 2017 року повністю запустила інструмент. Компанії можуть позначати на постах окремі продукти, дозволяючи аудиторії робити покупки безпосередньо поруч з фотографією.

Можливість шопінгу буде не єдиною функцією Instagram, яка буде виділена в окремий додаток. З грудня 2017 року компанія тестує Direct - новий додаток для обміну повідомленнями. У червні соцмережа представила додаток IGTV, конкурента YouTube, в якому можна постити вертикально зняті відео тривалістю до години (в Instagram не більше хвилини).