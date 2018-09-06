Facebook визнав, що повільно реагував на втручання у вибори США

Компанія була дуже повільною, щоб реагувати на спроби Росії втрутитися вибори в США і общеамериканские політичні дискурси.

Головний операційний директор Facebook Шеріл Сендберг визнала, що соцмережа повільно відреагувала на втручання у вибори США.

Про це вона заявила під час виступу на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки США, передає Reuters.

Сендберг зазначила, що компанія була надто повільною, щоб реагувати на спроби Росії втрутитися у вибори США та загальноамериканські політичні дискурси. Однак вона наполягла, що наразі Facebook працює краще.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі зазначив у своєму підготовленому виступі, що "порівняно невелика кількість недобросовісних осіб змогли використати Twitter, щоб мати величезний вплив".

Внаслідок виступів керівників компаній, впали акції Facebook Inc і Twitter.

Facebook (FB.O) упав на 1,6 відсотка, а Twitter (TWTR.N) - на 5,2 відсотка. Акції інших технологічних компаній - включаючи Alphabet (GOOGL.O) та Snap (SNAP.N) також подешевшали.

У листопаді 2018 року в США відбудуться вибори губернаторів і конгресменів.