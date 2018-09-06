Facebook визнав, що повільно реагував на втручання у вибори США
Головний операційний директор Facebook Шеріл Сендберг визнала, що соцмережа повільно відреагувала на втручання у вибори США.
Про це вона заявила під час виступу на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки США, передає Reuters.
Сендберг зазначила, що компанія була надто повільною, щоб реагувати на спроби Росії втрутитися у вибори США та загальноамериканські політичні дискурси. Однак вона наполягла, що наразі Facebook працює краще.
Генеральний директор Twitter Джек Дорсі зазначив у своєму підготовленому виступі, що "порівняно невелика кількість недобросовісних осіб змогли використати Twitter, щоб мати величезний вплив".
Внаслідок виступів керівників компаній, впали акції Facebook Inc і Twitter.
Facebook (FB.O) упав на 1,6 відсотка, а Twitter (TWTR.N) - на 5,2 відсотка. Акції інших технологічних компаній - включаючи Alphabet (GOOGL.O) та Snap (SNAP.N) також подешевшали.
У листопаді 2018 року в США відбудуться вибори губернаторів і конгресменів.